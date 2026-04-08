ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Jungheinrich auf 42 Euro - 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des aus seiner Sicht unerwartet optimistischen Ausblicks Ende März seien die Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik fast am Bewertungstief seit zehn Jahren angelangt, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Er hält die Aktien daher für zu günstig, auch wenn die Berechenbarkeit einer zyklischen Erholung durch den Iran-Krieg leide./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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