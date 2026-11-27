ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für K+S auf 10,80 Euro - 'Sell'
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S (K+S) von 13,00 auf 10,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Wert der K+S-Aktie als Option auf höhere Kalipreise und auf höhere Preise für Agrarrohstoffe sei in den vergangenen Monaten gesunken, das Übernahmepotenzial sei ohnehin gering, schrieb Sebastian Bray am Donnerstag. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 18:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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