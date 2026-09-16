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ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 52 Euro - 'Hold'

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) in einer Branchenstudie von 56 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil setzt in der Branche auf Volkswagen und neu auch BMW, wie er am Dienstag schrieb. Bei Mercedes fehlten zunächst die Impulse./ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
08.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK

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