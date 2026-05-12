ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Munich Re auf 565 Euro - 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 629 auf 565 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie habe negativ auf die durchwachsenen Quartalsergebnisse des Rückversicherers reagiert, schrieb Michael Christodoulou am Dienstagabend. Er hält die Gesamtrendite zwar für attraktiv, sieht allerdings aktuell kaum Kurspotenzial./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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