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ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Munich Re auf 565 Euro - 'Hold'

13.05.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
468,30 EUR -5,10 EUR -1,08%
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 629 auf 565 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie habe negativ auf die durchwachsenen Quartalsergebnisse des Rückversicherers reagiert, schrieb Michael Christodoulou am Dienstagabend. Er hält die Gesamtrendite zwar für attraktiv, sieht allerdings aktuell kaum Kurspotenzial./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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