DAX im Plus -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt
DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Novo Nordisk auf 360 Kronen - 'Buy'

12.02.26 09:02 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 360 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate für 2026 habe enttäuscht, schrieb Kerry Holford in seinem Kommentar vom Mittwochabend. Holford geht von einem Umsatzrückgang um 8 Prozent aus - liegt also etwa in der Mitte der vom Management ausgegebenen Spanne zwischen minus 5 und minus 13 Prozent. Das untere Ende habe den Markt besorgt, würde aber Preisdruck bei gleichzeitiger Volumenerosion bedeuten. Dieses Szenario hält er für eher unwahrscheinlich. Holford hält die Bewertung zudem weiter für attraktiv. /rob/ag/mis

