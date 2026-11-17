HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ottobock von 66 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Prothesenhersteller sei auf dem globalen Markt der Innovationsführer, schrieb Beatrice Fairbairn am Montag. Allerdings sei der Tenor des Managements im Kontext der Quartalsbilanz vorsichtig gewesen. Zudem gebe es Unsicherheiten hinsichtlich möglicher Aktienverkäufe durch die Näder-Familie nach Ende der Lockup-Periode nach dem Börsengang des Unternehmens./rob/bek/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 18:29 / GMT

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