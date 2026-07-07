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ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Rheinmetall auf 1600 Euro - 'Buy'

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Rheinmetall AG
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor Zahlen von 1750 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht des Rüstungskonzerns zum zweiten Quartal dürfte die Fortschritte bei der Bewältigung der Probleme mit Munitions- und Lkw-Lieferungen aus den Vorquartalen verdeutlichen, schrieb George McWhirter in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Aufgrund des von der Bundesregierung stornierten Fregattenprojekts habe er aber seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2026 bis 2028 etwas reduziert./rob/edh/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
09:06 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08:51 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.