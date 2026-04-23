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ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Stabilus auf 25 Euro - 'Buy'

24.04.26 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Stabilus SE
17,58 EUR -0,22 EUR -1,24%
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus (Stabilus SE) von 31 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den vorläufigen Zahlen für das vergangene Quartal erschienen die bestätigten Ziele des Auto- und Industriezulieferers für das Geschäftsjahr erreichbar, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagnachmittag. Für eine klare Neubewertung der Aktie müssten den Worten aber erst Taten folgen. Bis dahin könnte das laufende Aktienrückkaufprogramm etwas stützen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Analysen zu Stabilus SE

DatumRatingAnalyst
09:06Stabilus SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Stabilus SE BuyWarburg Research
26.01.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
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27.01.2026Stabilus SE BuyWarburg Research
26.01.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.01.2022Stabilus HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.12.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.09.2021Stabilus HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
31.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2022Stabilus ReduceKepler Cheuvreux
18.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stabilus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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