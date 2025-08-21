DAX24.282 -0,1%ESt505.474 +0,2%Top 10 Crypto15,67 ±-0,0%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.463 -0,3%Euro1,1614 +0,1%Öl67,67 ±0,0%Gold3.326 -0,4%
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 69 Euro - 'Buy'

22.08.25 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
42,25 EUR -0,05 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investorenveranstaltung nach den enttäuschenden Quartalszahlen habe gezeigt, dass auch die weiteren kurzfristigen Aussichten des Werbeunternehmens schwierig seien, schrieb Anna Patrice in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Ströer dürfte aber im deutschen Außenwerbemarkt weitere Anteile dazugewinnen. Auch für das strukturelle Wachstum bleibt Patrice zuversichtlich, senkte jedoch wegen der Zahlen und kurzfristigen Perspektiven ihre Schätzungen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

