ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 69 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investorenveranstaltung nach den enttäuschenden Quartalszahlen habe gezeigt, dass auch die weiteren kurzfristigen Aussichten des Werbeunternehmens schwierig seien, schrieb Anna Patrice in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Ströer dürfte aber im deutschen Außenwerbemarkt weitere Anteile dazugewinnen. Auch für das strukturelle Wachstum bleibt Patrice zuversichtlich, senkte jedoch wegen der Zahlen und kurzfristigen Perspektiven ihre Schätzungen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
