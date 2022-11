ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für TAG Immobilien auf 11 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien angesichts einer gestrichenen Dividende von 17,50 auf 11,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neunmonatszahlen des Immobilienunternehmens hätten seine Schätzungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin seine Schätzungen nur moderat an, weil die operative Entwicklung wohl robust bleibe. Er geht nun aber davon aus, dass künftig nur noch 45 Prozent des operativen Gewinns (FFO I) als Dividende ausgeschüttet werden. Die Quote habe in den Jahren zuvor bei 75 Prozent gelegen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

