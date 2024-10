ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Vinci auf 130 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für VINCI von 135 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund eines neuen Steuergesetzes in Frankreich, das eine Sonderabgabe auf Gewinne von Großunternehmen vorsieht, habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Infrastrukturkonzern der Jahre 2024 und 2025 reduziert, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/jha/

