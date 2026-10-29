ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Vonovia auf 23 Euro - 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE) nach der Prognosesenkung für 2028 von 34,50 auf 23,00 Euro zusammengestrichen, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose berücksichtigte am Donnerstagmorgen neben der niedrigeren Ergebnisdynamik auch die höheren Marktzinsen in seinem Bewertungsmodell. Er bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung angesichts des grundsätzlich robusten Vermietungsgeschäfts, das im ersten Halbjahr mit 87 Prozent den Löwenanteil des operativen Konzernergebnisses ausgemacht habe./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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