ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Wacker Neuson auf 22 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) von 29 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller sei in der Spur, um das diesjährige Umsatzziel zu übertreffen, schrieb der neu zuständige Analyst Tore Fangmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er lobte die gute Auftragssituation, die Positionierung bei Agrarmaschinen und die wachsende Präsenz in Amerika. Das Kursziel senkte er wegen höherer Zinssätze und der Marge, die langsamer steige./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2022 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------