ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Zalando auf 26 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zalando von 36 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Online-Einzelhändler habe zwar über anziehende Geschäfte zu Beginn des dritten Quartals berichtet, doch in den anstehenden Wintermonaten dürfte sich das breitere Konsumumfeld wahrscheinlich deutlich eintrüben, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich seien die hohen Lagerbestände eine anhaltende Gefahr für die Bruttomargen. Der Experte kürzte seine Annahmen. Da die Aktie auch auf Basis der revidierten Prognosen noch mit einem deutlichen Aufschlag gehandelt werde, bleibe es beim neutralen Votum./tav/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben