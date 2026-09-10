ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Bilfinger mit 'Hold' - Ziel 92,50 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Bilfinger (Bilfinger SE) beim Kursziel von 92,50 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der europaweit aufgestellte Industriedienstleister verzeichne dank strukturellen Rückenwinds überdurchschnittliche Wachstumsraten, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Die für 2030 angestrebte Marge von acht bis neun Prozent beinhalte gegenüber 2025 eine weitere Steigerung um 2,5 bis 3,5 Prozentpunkte. Wolf sieht Bilfinger bis dahin zudem auf einem guten Weg zu prozentual zweistelligen Cashflow-Renditen. Um die Ziele für 2026 zu erreichen, brauche das Unternehmen aber im zweiten Halbjahr eine deutliche Margensteigerung, was im derzeitigen Geschäftsumfeld ambitioniert erscheine./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Bilfinger SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Bilfinger SE Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG