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ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Douglas mit 'Buy' - Ziel 16 Euro

03.06.26 07:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
9,04 EUR 0,26 EUR 2,96%
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Douglas beim Kursziel von 16 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Heider attestierte Europas führendem Händler von Premium-Beautyprodukten am Dienstagnachmittag in seiner Kaufempfehlung "schöne Barmittelzuflüsse". Im Rahmen der Omnichannel-Strategie sei das Unternehmen mit 2000 Stores in Europa präsent, erwirtschafte aber ein Drittel seiner Umsätze online. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei der Aktie findet Heider reizvoll und die Bewertung attraktiv. Die Aktie stehe momentan nicht gerade hoch in der Gunst der Anleger./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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