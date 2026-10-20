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ANALYSE-FLASH: Berenberg startet DWS mit 'Hold' - Ziel 68 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
65.25 EUR -0.15 EUR -0.23 %
Charts | News | Analysen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien der DWS (DWS Group GmbHCo) beim Kursziel von 68 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Fondsgesellschaft wachse zulasten der Profitabilität, schrieb Marius Fuhrberg am Montag. Denn vor allem der Wachstumsmotor Xtrackers mit seinen passiven ETF-Produkten verzeichne Mittelzuflüsse. Und dabei laufe man der ETF-Konkurrenz von Amundi und Blackrock eher hinterher, als ihnen Marktanteile abzugraben. Fuhrberg sieht aktuell wenig Potenzial für die DWS-Aktien./rob/ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:11 DWS Group GmbHCo Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 DWS Group GmbHCo Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 DWS Group GmbHCo Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 DWS Group GmbHCo Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group GmbHCo Buy Jefferies & Company Inc.

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