ANALYSE-FLASH: Berenberg startet DWS mit 'Hold' - Ziel 68 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien der DWS (DWS Group GmbHCo) beim Kursziel von 68 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Fondsgesellschaft wachse zulasten der Profitabilität, schrieb Marius Fuhrberg am Montag. Denn vor allem der Wachstumsmotor Xtrackers mit seinen passiven ETF-Produkten verzeichne Mittelzuflüsse. Und dabei laufe man der ETF-Konkurrenz von Amundi und Blackrock eher hinterher, als ihnen Marktanteile abzugraben. Fuhrberg sieht aktuell wenig Potenzial für die DWS-Aktien./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen