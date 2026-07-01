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ANALYSE-FLASH: Berenberg startet KSB Vz mit 'Buy' - Ziel 1300 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
KSB SE & Co. KGaA Vz.
807.00 EUR 26.00 EUR 3.33 %
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat KSB (KSB SECo vz) mit "Buy" und einem Kursziel von 1300 Euro in die Bewertung aufgenommen. KSB halte einen bedeutenden Anteil am stark fragmentierten Markt für Kühlpumpen für Kernreaktoren, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des steigenden Strombedarfs durch Künstliche Intelligenz (KI) dürfte die starke Nachfrage nach zuverlässigen, emissionsarmen Lösungen zu einer Renaissance der Kernkraft in Europa und Nordamerika führen. KSB sei hervorragend positioniert, um von diesem Trend zu profitieren./edh/bek

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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09:06 KSB SECo vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 KSB SECo vz Buy Warburg Research
21.01.26 KSB SECo vz Buy Warburg Research
12.11.25 KSB SECo vz Buy Warburg Research
12.09.25 KSB SECo vz Buy Warburg Research