ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Medigene mit 'Buy' - Ziel 8 Euro

Aktien in diesem Artikel Medigene 4,23 EUR

10,16% Charts

News

Analysen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Medigene mit "Buy" und einem Kursziel von 8 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die vom Biotech-Unternehmen entwickelten T-Zell-Therapien könnten der Schlüssel zur Behandlung bestimmter Tumorarten werden, schrieb Analystin Xian Deng in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine potenzielle Langzeitwirkung bringe die Hoffnung mit sich, dass daraus ein Heilverfahren werden könnte./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2021 / 09:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------