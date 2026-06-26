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ANALYSE-FLASH: Berenberg startet MLP mit 'Buy' - Ziel 11,90 Euro

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MLP SE
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat MLP (MLP SE) mit "Buy" und einem Kursziel von 11,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Finanzdienstleisters werde wie ein Vertriebspartner bewertet, sei aber wie eine Plattform aufgebaut, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe sich das Unternehmen von einem vertriebsabhängigen Vermittlungsmodell zu einem strukturell widerstandsfähigen Modell gewandelt, in dem sich Schwächen der verschiedenen Einnahmequellen gegenseitig ausglichen./ck/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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09:01 MLP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 MLP SE Buy Baader Bank
22.01.26 MLP SE Buy Baader Bank
13.08.21 MLP SE Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
02.06.21 MLP SE buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA