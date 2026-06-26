ANALYSE-FLASH: Berenberg startet MLP mit 'Buy' - Ziel 11,90 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat MLP (MLP SE) mit "Buy" und einem Kursziel von 11,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Finanzdienstleisters werde wie ein Vertriebspartner bewertet, sei aber wie eine Plattform aufgebaut, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe sich das Unternehmen von einem vertriebsabhängigen Vermittlungsmodell zu einem strukturell widerstandsfähigen Modell gewandelt, in dem sich Schwächen der verschiedenen Einnahmequellen gegenseitig ausglichen./ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf MLP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MLP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle MLP Aktie News
MLP Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MLP nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|MLP SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|MLP SE Buy
|Baader Bank
|22.01.26
|MLP SE Buy
|Baader Bank
|13.08.21
|MLP SE Buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|02.06.21
|MLP SE buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA