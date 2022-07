ANALYSE-FLASH: Berenberg startet SAP mit 'Buy' - Ziel 110 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von SAP (SAP SE) bei einem Kursziel von 110 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Softwarekonzern profitiere von der zunehmenden Nachfrage im Bereich Digitaler Wandel, und das Cloud-Geschäft gewinne zunehmend an Bedeutung, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht die Walldorfer auf einem guten Weg, 2025 einen freien Barmittelzufluss von mehr als acht Milliarden Euro zu erreichen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben