ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Wacker Neuson mit 'Hold' - Ziel 22 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) beim Kursziel von 22 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Münchner seien Nischenführer bei leichten und kompakten Maschinen für Bau und Landwirtschaft, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Das Unternehmen verdiene allerdings derzeit nicht einmal seine Kapitalkosten. Wichtige Konjunkturbarometer sendeten eher ungünstige Signale./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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