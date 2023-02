ANALYSE-FLASH: Berenberg verdoppelt Ziel für Zur Rose auf 60 Franken - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zur Rose von 30 auf 60 Franken verdoppelt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem angekündigten Verkauf des Schweizer Geschäfts werde die Versandapotheke ihre Struktur verschlanken, ihre Bilanz sanieren und ihren kurzfristigen Refinanzierungsbedarf decken, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies verschaffe ihr in Zukunft mehr operative und finanzielle Flexibilität. Weitere signifikante Kosteneinsparungen seien aber erforderlich, um rentabel zu werden. Zudem seien die Aussichten für die Einführung von elektronischen Rezepten nach wie vor ungewiss. Vor diesem Hintergrund bleibt der Analyst bei seiner "Halten"-Einstufung./AWP/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------