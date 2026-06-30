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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt ABB auf 'Market-Perform' - Ziel 70 Franken

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ABB (Asea Brown Boveri)
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Geschäftszahlen zum zweitem Quartal des Industriekonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplante Übernahme des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork erscheine indes recht teuer./mis/rob/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTC

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DatumRatingAnalyst
09:46 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
09:31 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
09.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.