ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt ABB auf 'Market-Perform' - Ziel 70 Franken
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Geschäftszahlen zum zweitem Quartal des Industriekonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplante Übernahme des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork erscheine indes recht teuer./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTC
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