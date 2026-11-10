ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 245 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage in China bleibe mau, schrieb Aneesha Sherman am Dienstag anlässlich des deutlichen Rückgangs der Einzelhandelsumsätze im Oktober bei Pou Sheng, Partner von Adidas und Nike. Damit sei der Erholungstrend seit August gebrochen und klar, dass es noch keine strukturelle Besserung gebe./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC
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