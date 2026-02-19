ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 189 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach dem Bericht zum zweiten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. Die Ergebnisse des Gasekonzerns hätten mehr von der Zuverlässigkeit geboten, die Anleger vom Unternehmen erwarteten, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bekräftigt seine positive Empfehlung - vor allem wegen des beschleunigten Wachstums im Geschäftsbereich Elektronics und der weiterhin soliden Geschäftsentwicklung./rob/tih/jha/

