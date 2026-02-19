DAX25.111 +0,3%Est506.082 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,5%Nas22.683 -0,3%Bitcoin56.878 ±-0,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,29 -0,9%Gold5.041 +0,9%
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 189 Euro

20.02.26 13:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Air Liquide S.A.
174,32 EUR 7,22 EUR 4,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach dem Bericht zum zweiten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. Die Ergebnisse des Gasekonzerns hätten mehr von der Zuverlässigkeit geboten, die Anleger vom Unternehmen erwarteten, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bekräftigt seine positive Empfehlung - vor allem wegen des beschleunigten Wachstums im Geschäftsbereich Elektronics und der weiterhin soliden Geschäftsentwicklung./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:34 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Air Liquide S.A.

DatumRatingAnalyst
14:56Air Liquide OverweightBarclays Capital
11:51Air Liquide BuyUBS AG
11:46Air Liquide OutperformBernstein Research
09:41Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Air Liquide BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:56Air Liquide OverweightBarclays Capital
11:51Air Liquide BuyUBS AG
11:46Air Liquide OutperformBernstein Research
09:26Air Liquide BuyJefferies & Company Inc.
17.02.2026Air Liquide OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:41Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Air Liquide NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
23.10.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
09.09.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
26.07.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.

