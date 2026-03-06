DAX23.231 -1,5%Est505.617 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +2,5%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.511 +2,1%Euro1,1558 +0,2%Öl104,5 +12,0%Gold5.089 -0,3%
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform'

09.03.26 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
170,72 EUR -5,02 EUR -2,86%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Airbus (Airbus SE) auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Airbus SE

12:16Airbus SE OutperformBernstein Research
03.03.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
27.02.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
23.02.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
23.02.2026Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
12:16Airbus SE OutperformBernstein Research
03.03.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
27.02.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
23.02.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
23.02.2026Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
06.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
30.01.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

