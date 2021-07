ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Apple auf 'Market-Perform' - Ziel 132 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Das dritte Quartal in Folge habe der Technologiekonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die positive Abweichung des Umsatzes zur Markterwartung gehe zu drei Vierteln auf das Konto des iPhones. Dessen Absatz sei besser gewesen als saisonal üblich./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2021 / 05:18 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------