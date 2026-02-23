DAX25.290 +0,5%Est506.195 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.590 +0,1%Euro1,1806 -0,1%Öl69,77 -1,7%Gold5.167 ±0,0%
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 875 Euro

26.02.26 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
arGEN-X N.V.
737,00 EUR 26,60 EUR 3,74%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx (arGEN-X) nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 875 Euro auf "Outperform" belassen. Fortschritte bei der Forschung und Entwicklung des Biotechnologieunternehmens machten umfangreiche Investitionen mehr als wett, schrieb Justin Smith am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

