ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 877 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx (arGEN-X) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 877 Euro belassen. Justin Smith attestierte dem Pharmakonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Entwicklung von hoher Qualität. Der Gewinn je Aktie sei neben einem besseren Umsatztrend auch gestützt auf die Profitabilität./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:32 / UTC
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|27.05.26
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|RBC Capital Markets