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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt ASML auf 'Outperform' - Ziel 1700 Euro

23.04.26 16:34 Uhr
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ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML (ASML NV) nach einem vorläufigen Verzicht des wichtigen Kunden TSMC auf Lithografiesysteme der neuesten Generation auf "Outperform" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 1700 Euro. Dass die Einführung der High-NA-EUV-Lithografie erst nach 2029 erfolgen werde, sollte eigentlich keine Überraschung sein, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Mitteilung vom Mittwoch sei eher eine Bestätigung der Aussagen des taiwanischen Chipherstellers aus dem vergangenen Jahr./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 09:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 09:02 / UTC

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