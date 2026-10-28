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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BASF auf 'Outperform' - Ziel 61 Euro

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BASF
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern liefere den Optimisten wie den Pessimisten Argumente, schrieb James Hooper am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dem starken dritten Quartal mit einem überraschend hohen bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) und Barmittelzufluss stehe der Ausblick gegenüber, der trotz der angehobenen Zielspanne für diese Kennziffer ein enttäuschendes Schlussquartal beinhalte./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:07 / UTC

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Datum Rating Analyst
11:26 BASF Outperform Bernstein Research
09:31 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:36 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 BASF Outperform Bernstein Research

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