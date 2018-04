ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 123 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Das Zukunftsgeschäft digitale Agrochemie dürfte sich für das künftig wohl fusionierte Unternehmens Bayer/Monsanto langfristig als sehr werthaltig erweisen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/la

Datum der Analyse: 12.04.2018

