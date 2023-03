ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 94 Euro

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,05 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Wegen niedrigerer Margen im Pharma- und Konsumentengeschäft sowie Währungseffekten senkte Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine 2023er-Gewinnschätzung je Aktie. Er glaubt aber weiter daran, dass der starke Zyklus im Agrargeschäft in diesem Jahr anhalten wird. Dies schaffe für Bayer ein defensives Wachstumsumfeld./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 23:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 00:35 / UTC

