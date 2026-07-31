ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einer erneut gesenkten Jahresprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Callum Elliott sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer Gewinnwarnung enormen Ausmaßes, in deren Folge der Analystenkonsens wohl um 15 Prozent sinken dürfte. Angesichts der ausbleibenden Fortschritte, die der Konsumgüterkonzern mit seiner Kernmarke Nivea mit ihrem zuletzt sehr schwachen Wachstums mache, sei dies aber auch kein so großer Schock./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:23 / UTC
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|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.