DAX 25.382 -0,1%ESt50 6.102 -0,2%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,60 +0,9%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.467 -0,2%Euro 1,1155 -0,2%Öl 116,6 +0,7%Gold 3.996 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
81.00 EUR -1.30 EUR -1.58 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns lägen in etwa auf dem Niveau der sehr niedrigen Markterwartungen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Die Anlegerdebatte über einen Plan für eine Trendwende der Marke Nivea dürften die Geschäftszahlen zwar nicht unbedingt vorantreiben, aber nach den sehr schlechten Nachrichten der vergangenen 18 Monate seien in diesem Fall keine Nachrichten gute Nachrichten./mis/rob/ag

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Beiersdorf Aktie News

Werbung

Beiersdorf Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:51 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
19.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
09.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
06.10.26 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.