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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Biontech auf 'Market-Perform' - Ziel 96 Dollar

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Biontech (BioNTech (ADRs)) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Analyst Jeffrey Walch attestierte dem Mainzer Pharmakonzern einen enttäuschenden Bericht zum zweiten Quartal. Der designierte, neue Konzernchef werde wohl Zeit benötigen, um das Onkologie-Portfolio für Anleger attraktiver zu machen./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC

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21:21 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
20:36 BioNTech (ADRs) Market-Perform Bernstein Research
01.06.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
27.05.26 BioNTech (ADRs) Buy UBS AG
12.05.26 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)