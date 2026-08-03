ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Biontech auf 'Market-Perform' - Ziel 96 Dollar

04.08.26 20:49 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Biontech ( BioNTech (ADRs) ) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Analyst Jeffrey Walch attestierte dem Mainzer Pharmakonzern einen enttäuschenden Bericht zum zweiten Quartal. Der designierte, neue Konzernchef werde wohl Zeit benötigen, um das Onkologie-Portfolio für Anleger attraktiver zu machen./rob/tih/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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