ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Biontech auf 'Market-Perform' - Ziel 96 Dollar
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Biontech (BioNTech (ADRs)) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Analyst Jeffrey Walch attestierte dem Mainzer Pharmakonzern einen enttäuschenden Bericht zum zweiten Quartal. Der designierte, neue Konzernchef werde wohl Zeit benötigen, um das Onkologie-Portfolio für Anleger attraktiver zu machen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC
Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle BioNTech (ADRs) Aktie News
BioNTech (ADRs) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:21
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:36
|BioNTech (ADRs) Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|UBS AG
|12.05.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)