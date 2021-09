ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 120 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach einer Präsenzveranstaltung mit dem Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Anleger hätten sich in konstruktiven Gesprächen vor allem auf die langfristigen Chancen konzentriert, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Montag vorliegenden Studie. Ab dem kommenden Jahr gebe es die Chance auf höhere Renditen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2021 / 23:01 / UTC