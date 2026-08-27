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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht in Presseberichten über das immense Interesse am neuen, in China gebauten iX3 der neuen Plattform Neue Klasse ein zart flackerndes Lichtlein am Ende des Tunnels, wie er am Donnerstag schrieb. Er verwies auch auf eine leicht optimistische Aussage des Chefs der größten Händlergruppe China Meidong Auto Holding./rob/ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 17:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:00 / UTC

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DatumRatingAnalyst
08:01 BMW Outperform Bernstein Research
27.08.26 BMW Halten DZ BANK
14.08.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.

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