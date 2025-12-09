DAX24.115 +0,3%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -1,6%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.748 -0,1%Euro1,1634 ±-0,0%Öl62,33 -0,3%Gold4.193 +0,1%
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro

09.12.25 15:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
97,20 EUR 0,16 EUR 0,16%
News|Analysen


NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der verkündete Wechsel an der Konzernspitze decke sich voll und ganz mit den Erwartungen, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Der bisherige Produktionschef Nedeljkovic habe die Industrialisierung der "Neuen Klasse" in der Produktpalette des Autoherstellers geleitet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

