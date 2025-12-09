ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der verkündete Wechsel an der Konzernspitze decke sich voll und ganz mit den Erwartungen, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Der bisherige Produktionschef Nedeljkovic habe die Industrialisierung der "Neuen Klasse" in der Produktpalette des Autoherstellers geleitet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:46
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|26.11.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
