ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Market-Perform' - Ziel 66 Euro

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 04:00 / UTC

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Harry Martin beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Gründen einer Schwäche am nordamerikanischen Reifenmarkt. Eine erste Antwort sei das Wetter, aber auch Reifenimporte und hohe Vergleichszahlen seien ein Ansatz. Letztlich führt er es aber auf die schwache Verbraucherstimmung zurück./tih/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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