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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Market-Perform' - Ziel 66 Euro

04.06.26 16:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Harry Martin beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Gründen einer Schwäche am nordamerikanischen Reifenmarkt. Eine erste Antwort sei das Wetter, aber auch Reifenimporte und hohe Vergleichszahlen seien ein Ansatz. Letztlich führt er es aber auf die schwache Verbraucherstimmung zurück./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 04:00 / UTC

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