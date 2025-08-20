DAX24.282 ±0,0%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,95 -1,5%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.705 -0,4%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,48 +0,7%Gold3.340 -0,2%
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eventim auf 'Outperform' - Ziel 104 Euro

21.08.25 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
81,85 EUR -16,95 EUR -17,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Das zweite Quartal sei von Kosten für die Integration der übernommenen Unternehmen SeeTickets und FranceBillet belastet worden, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Bezüglich der verfehlten Schätzungen merkte sie an, dass der Konsens wegen zu weniger Analystenbeiträge eher irrelevant sei./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:02 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
09:11CTS Eventim OutperformBernstein Research
09:11CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025CTS Eventim BuyUBS AG
05.08.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
25.06.2025CTS Eventim BuyUBS AG
