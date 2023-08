ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst William Woods bezeichnete sowohl das Wachstum als auch die Profitabilität als stark. Es stelle sich allerdings die Frage, warum sich der Essenslieferdienst nicht optimistischer zum operativen Jahresergebnis (Ebitda) geäußert habe. Sei das Unternehmen nur konservativ oder wolle es reinvestieren oder fürchte es gar den Wettbewerb, vor allem in Korea? Diese Fragen stellten sich ihm nun, hieß es in einer ersten Reaktion auf das Zahlenwerk am Mittwoch./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 06:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 06:14 / UTC

