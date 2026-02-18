DAX25.083 +0,2%Est506.076 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,9%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.319 +0,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,40 -0,8%Gold5.028 +0,6%
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt DHL Group auf 'Market-Perform' - Ziel 42,8 Euro

20.02.26 13:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
49,51 EUR -0,19 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine aktuell wichtige Entwicklung sei die Wiederaufnahme der Route durch das Rote Mehr und den Suezkanal durch die Reederei Maersk, nachdem diese Route zuvor wegen Sicherheitsrisiken gemieden wurde, schrieb Alex Irving am Freitag. Sollten andere Reedereien dem Schritt folgen, könnten die Seefrachtraten unter Druck geraten und das auf die Profitabilität der Unternehmen drücken./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

