ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel 41 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Abwendung von Streiks von Hafenarbeitern an der West- und Golfküste der USA sei positiv für Europas große Logistikanbieter, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Andernfalls wären wohl die Frachtraten zu Jahresanfang gestiegen, diesbezüglich wären Streiks ein großes Risiko gewesen./bek/la

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 06:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 06:35 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------