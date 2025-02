ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Eon auf 'Outperform' - Ziel 15 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon (EON SE) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Energieversorger habe im vergangenen Jahr stark abgeschnitten und eine positive Ergebnisdynamik gezeigt, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dazu kämen der überraschend gute Ausblick auf 2025 und die angehobenen Ziele für 2028./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 12:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 12:16 / UTC

