ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Givaudan auf 'Underperform' - Ziel 2020 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2020 Franken belassen. Der Hersteller von Aromen und Duftstoffen sei im ersten Quartal gleichwohl aus eigener Kraft stark gewachsen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Ziele für 2020 seien bestätigt worden./ag/la

