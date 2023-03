ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Hellofresh auf 'Underperform' - Ziel 18 Euro

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 21,39 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für HelloFresh nach Geschäftszahlen für 2022 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Ziel für das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr liege unter den Erwartungen, schrieb Analyst William Woods in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Für die Konsensprognose und für seine Schätzung gebe es nun entsprechend Abwärtspotenzial. Das Management priorisiere nach wie vor Wachstum mittels Investitionen, was ein Fehler sei./bek/gl

