ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Perform' - Ziel 74 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Henkel (Henkel vz) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das erste Halbjahr habe erstaunlich robuste Verbraucherausgaben gezeigt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Konsumgüterherstellern. Mögliche Gründe seien die coronabedingt immer noch höheren Sparquoten, die Ausgaben ermöglichten, sowie die weiter gute Lage am Arbeitsmarkt und Einsparungen in anderen Bereichen. Dies könne sich aber auch schnell ändern./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 18:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 04:00 / UTC

