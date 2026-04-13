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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Hermes auf 'Outperform' - Ziel 2250 Euro

15.04.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hermès (Hermes International)
1.620,00 EUR -145,00 EUR -8,22%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb Luca Solca am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Der Luxuskonzern habe sein ambitioniertes Wachstumsziel für das Gesamtjahr allerdings beibehalten./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC

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