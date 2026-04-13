ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Hermes auf 'Outperform' - Ziel 2250 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb Luca Solca am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Der Luxuskonzern habe sein ambitioniertes Wachstumsziel für das Gesamtjahr allerdings beibehalten./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hermès (Hermes International)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hermès (Hermes International)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent